innenriks

Det oppheva forbodet vart klart då byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) tysdag kunngjorde kva tiltak som skal gjelde i Oslo framover.

Forbodet mot fleire enn to besøkjande vart innført 17. mars, og litt over ein månad seinare er det oppheva.

Likevel tilrår Johansen å ikkje samlast ti personar.

– Når vi no opnar for å tillate å vere maks ti personar, så betyr ikkje det at vi tilrår det. Vi tilrår å følgje grensa på fem. Vi kjem med ei veldig sterk oppmoding om å ikkje samlast fleire enn fem personar.

– No er det ikkje tida for å invitere til middagsselskap. Eg oppfattar at forståinga for dette er stor.