Linda Eide og Gunnstein Akselberg får pris

innenriks

Dei to får prisen for det langvarige arbeidet sitt med å formidle språklege fenomen i det norske språket og for godt språk.

Christiprisen går til ein person eller verksemd som bidreg til god samhandling mellom forsking, utdanning og omverda. Prisen blir delt ut under den årlege Christiekonferansen av Universitetet i Bergen.

I nominasjonen som juryen la til grunn for sitt val av TV-duoen, står det mellom anna: «De har vist at folk som har stor lidenskap for språk, kan lage god underholdning som treffer bredt og som går inn i en norsk virkelighet».

– Vi er glade i å snakke om språk, og så viser det seg at dei som ser på, også blir glade. Eg trur stikkordet er å formidle fag med glede, seier Akselberg i ei pressemelding.

«Eides språksjov» har vorte sendt i åtte sesongar på NRK.

