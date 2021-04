Mann nekta å dra på karantenehotell og stille i avhøyr – saka vart lagd bort

innenriks

Politiet legg bort saka på bevisstillinga, og meiner altså at dei ikkje har bevis som ville halde til dom, melder TV 2. Det sjølv om mannen sjølv ringde til karantenehotellet og sa han ikkje ville sjekke inn, og har fortalt si sak til TV 2 og på Facebook.

Då politiet tok kontakt for å be han stille til avhøyr, sa mannen nei. Så høyrde han ikkje noko meir før han måndag fekk brev om at saka er lagd bort.

I eit innlegg på Facebook skriv mannen at det er synd at saka ikkje blir prøvd for retten.

Ordninga med karantenehotell er omstridd, og det har vorte stilt spørsmål ved om ho er lovleg. Justisminister Monica Mæland (H) seier ordninga er nødvendig og avgrensar importsmitten.

