NHO ber Oslo opne uteserveringa til 8. mai

innenriks

Byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) kunngjorde tysdag at restaurantane, kafeane og ølkranene blir opna i trinn to av Oslos gjenopningsplan.

Når Oslo kan gå til det trinnet, blir vurdert i kommande veke. Nyheita blir godt teken imot av NHO Reiseliv.

– Det er positivt for reiselivet at byrådet no seier at serveringsstadene veldig snart kan opne, seier reiselivsdirektør Kristin Krohn Devold.

– NHO Reiseliv har ei klar forventning om at i alle fall uteserveringa blir opna den første helga etter 1. mai, gitt at smittetrenden held fram i same retning, seier ho.

Ølkranene i hovudstaden har vore stengde sidan november, medan serveringsstader har berre hatt ope for takeaway sidan byrjinga av mars.

