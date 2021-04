NVE: Stort sett udramatiske utsikter for vårflaumen i år

innenriks

I Trøndelag og Nord-Noreg er det no stort sett normale snømengder, medan det nokre stader i Troms og Finnmark er meir enn normalt.

Det er mindre snø enn normalt på Vestlandet, med unntak av Møre og Romsdal der det no er meir snø enn normalt. I resten av Sør-Noreg er det i hovudsak normale snømengder.

– Basert på det vi no veit om snømengdene kan vi konkludere med at det er litt større sannsyn enn normalt for stor vårflaum i Møre og Romsdal og i delar av Troms og Finnmark. I landet elles er det normalt sannsyn for stor vårflaum, seier senioringeniør Inger Karin Engen i NVE.

(©NPK)