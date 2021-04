Nakstad: Ikkje sikkert høgare smittetal betyr reell smitteauke

innenriks

Det siste døgnet er det registrert 550 koronasmitta i Noreg. Det er 103 fleire enn snittet dei siste sju dagane og 32 fleire enn same dag førre veke.

– Det er ikkje sikkert at dette landsgjennomsnittet er uttrykk for ein reell auke når tala blir fordelte på prøvetakingsdato, men det er likevel ei påminning om at smitteutbrot kan skje kvar som helst og når som helst, seier Nakstad til NTB.

– Vi ser at det framleis er smittenedgang i mange kommunar, påpeikar Nakstad.

Han meiner landssnittet blir opp trekt av lokale utbrot, som i Kristiansand, Ålesund, Holmestrand og Lindesnes, i tillegg til at Oslo-tala framleis er ganske høge.

– Vi trur dei kommunane det gjeld, framleis vil handtere dette godt, seier Nakstad.

Oslo registrerte det siste døgnet 141 nye tilfelle. I 13 døgn på rad har hovudstaden hatt under 200 nye smittetilfelle.

Minkande trend

Dei siste sju dagane er det i heile Noreg registrert til saman 3.134 nye smittetilfelle, som gir eit snitt på 447.

Dette er ein minkande trend samanlikna med tilsvarande snitt for sju dagar sidan, som låg på 537. Smittetalet det siste døgnet er likevel høgare både enn snittet dei siste sju dagane, og enn snittet var for ei veke sidan.

Ved midnatt natt til tysdag var 5,0 millionar koronatestar utførte her i landet, sidan februar i fjor. Dei har gitt 111.162 positive svar, viser førebelse tal.

Ålesund stengde ned

Ålesund, ein av kommunane som er ramma av smitteutbrot for tida, stengde måndag ned igjen.

– Vi har opplevd ei blomstring og den mest alvorlege situasjonen som vi har hatt hittil i pandemien, seier Ålesund-ordførar Eva Vinje Aurdal (Ap) om situasjonen dei står i.

Tysdag er det varsla ein pressekonferanse i Oslo om planen for gjenopning av hovudstaden som har vore stengd i eit halvt års tid.

Oslo-byrådet har åtvara folk mot å ha for store forventningar til lettar no.

1,2 millionar vaksinerte

I alt 1.217.295 personar har fått første dose av koronavaksinen, og 308.426 personar har fått andre dose.

Måndag var 207 koronapasientar innlagde på sjukehus. Det var sju fleire enn dagen før.

Til saman er 736 koronasmitta personar døde i Noreg sidan mars 2020, viser førebelse tal. Om pasientane har døydd av eller med covid-19, er ikkje alltid mogleg å slå fast.

60,3 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppa under 50 år er det meldt om 16 dødsfall i Noreg.

(©NPK)