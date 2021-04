Politiet: Stadig nærare eit svar i Lørenskog-saka

innenriks

Etter at Hagen vart sett fri etter elleve dagar i varetekt i fjor vår, har ikkje politiet kravd han fengsla fleire gonger. Lagmannsretten konkluderte ulikt med Nedre Romerikes tingrett og gav ikkje politiet medhald i argumentet om at det var skilleg grunn til å mistenkje 70-åringen for drap eller medverknad til drap på ektefellen.

I ettertid har ikkje politiet fråfalle siktinga, men meiner framleis han kan mistenkjast. Hagens forsvarar har uttalt at dei har tillit til at politiet før eller sidan kjem til å sjekke han ut av saka.

– Saka blir opplyst etter kvart gjennom ei lang rekkje omfattande og tidkrevjande etterforskingssteg. Politiet er av den oppfatninga at den etterforskinga som går føre seg, stadig fører oss nærare målet om å finne svar på kva som har hendt med Anne-Elisabeth Hagen, og kven som kan stillast til ansvar for forsvinninga hennar, seier påtaleansvarleg Gjermund Hanssen til NTB.

Framleis sikta

– Tom Hagen er framleis sikta for drap eller medverknad til drap. Utover det ønskjer vi ikkje å kommentere mistankegrunnlaget kontinuerleg i media, seier Hanssen vidare.

To og eit halvt år etter at Anne-Elisabeth Hagen vart borte frå bustaden i Sloraveien i Lørenskog, etterforskar politiet framleis saka med stor styrke. Ei rekkje politietterforskarar jobbar med å sjekke ut alle tips og leite etter nye innfallsvinklar for å sjå på den underlege forsvinningssaka der den 68 år gamle kvinna vart borte om formiddagen den 31. oktober 2018.

Eit krav om å betale nesten 100 millionar kroner i kryptovaluta, formilda ved eit trusselbrev som låg igjen inne i huset, er blant dei viktigaste spora i saka.

Vil ikkje seie meir

Tom Hagen har gitt eitt intervju til NRK etter at ho vart borte, men vil ikkje gi fleire, opplyser forsvararen hans, advokat Svein Holden, til NTB.

– Han ønskjer ikkje bli intervjua av media, seier Holden.

Hagen har sjølv forklart siktinga og arrestasjonen som eit sjokk, og at det var vondt. Etter at han vart sett fri, har han ikkje vilja la seg avhøyre fleire gonger.

– Politiet respekterer valet for den sikta om ikkje å forklare seg ytterlegare i saka, seier politiet.

I Noreg har drap inga forelding, så Hagen kan bli verande drapssikta resten av livet sitt dersom politiet ikkje avsluttar etterforskinga. Hagen skal etter menneskerettskonvensjonen bli sett på som uskuldig inntil det motsette er bevist, men politiet meiner etter eitt år framleis at dei har skilleg grunn til å mistenkje han for drap eller medverknad til drap.

I fjor sommar sa Nedre Romerike tingrett seg endå ein gong samd i oppfatninga til politiet då den gav etterforskarane medhald i ønsket om å beslagleggje Hagens hus. Hagen anka ikkje avgjerda.

