Rapport: Alnabru bør behaldast som sentral jernbaneterminal

innenriks

Terminalen bør moderniserast for 2,4 milliardar kroner fram mot 2040. Når kapasiteten nærmar seg full utnytting, blir det tilrådd å investere 6,8 milliardar kroner for å effektivisere og utvide kapasiteten på terminalen, heiter det i rapporten frå Metier OEC og Vista Analyse AS.

Dei har på oppdrag frå Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført ei kvalitetssikring av konseptvalutgreiing til Jernbanedirektoratet om godsterminalstruktur i Oslofjord-området.

Rapporten konkluderer med at Alnabru bør behaldast og at det ikkje bør etablerast avlastingsterminalar.

(©NPK)