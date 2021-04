innenriks

Steen fortel under pressekonferansen på tysdag at påskjønninga for nedgåande smitte blir gjenopning av Oslo. Gjenopningstakten er likevel avhengig av smittesituasjonen, og den er framleis skjør, seier Steen.

– Tre gonger har Oslo måtta slå ned det høgaste smittetrykket i landet. Vi vil ikkje ha ei fjerde bølgje, som kan bli sterkare og meir omfattande enn dei tre første, seier Steen.

