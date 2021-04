Talet på dagpengemottakarar auka med 255 prosent i fjor

innenriks

Tala som Statistisk sentralbyrå har henta frå den førehandsutfylte skattemeldinga, viser at det var 371.100 personar i Noreg over 17 år som fekk dagpengar i fjor.

Tilsvarande tal i fjor var 104.500, ifølgje statistikken Skatt for personar.

Dei som fekk dagpengar, hadde i 2019 ei gjennomsnittleg lønnsinntekt på 392.800 kroner, medan dei som ikkje fekk dagpengar, hadde ei gjennomsnittleg lønnsinntekt på 483.600 kroner i 2019.

Samtidig fekk 38 prosent av dei som var innom dagpengar i 2020 like mykje eller meir i lønn i fjor enn året før. Denne gruppa hadde likevel ei låg gjennomsnittleg lønnsinntekt i 2019.

Summen av all førehandsrapportert lønnsinntekt auka med 1,7 prosent frå 2019 til 2020. Gjennomsnittlege lønnsinntekter auka med 3,1 prosent. Dette har samanheng med at ein reduksjon i talet på jobbar med lønn under gjennomsnittet dreiv opp lønnsveksten.

