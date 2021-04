148 nye koronasmitta registrert i Oslo siste døgn

innenriks

148 tilfelle er seks fleire enn måndag. Dei siste to vekene har det i snitt vorte registrert 143 smitta per dag. Hovudstaden har no gått to veker utan å komme over 200 daglege smitteregistreringar.

Byrådet i Oslo starta tysdag den forsiktige gjenopninga av byen. Samtidig varsla byrådsleiar Raymond Johansen at det vil bli teke stilling til større lettar neste veke, avhengig av om smittetala held seg låge.

– Oslo har òg ein stabil smittesituasjon, ser det ut til, sjølv som det har flata ein del ut òg der, sa assisterande helsedirektør Espen Nakstad til NTB ved midnatt natt til onsdag.

Nasjonalt er det registrert 524 smittetilfelle det siste døgnet. 28 prosent av smittetilfella er altså registrerte i Oslo.

Smittetala er høgast i bydelen Stovner. Der ligg smittetrykket på 543 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Etter det følgjer bydelane Søndre Nordstrand (498) og Grorud (491).

Bydelen Nordre Aker har for tida dei lågaste smittetala. Der er smittetrykket på 98 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene.

Totalt er 33.297 Oslo-borgarar registrerte smitta sidan mars i fjor.

