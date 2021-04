Bok: Politiet meiner Hagen bestilte drap på kona

innenriks

I ei bok om etterforskinga av Anne-Elisabeths Hagens forsvinning på Lørenskog, skriv TV 2-journalistane Magnus Braaten og Kenneth Fossheim kva slags rolle politiet meiner ektefellen Tom Hagen har hatt.

I ei ny bok som skal kome ut på Gyldendal i mai, skriv forfattarane at politiet meiner Tom Hagen mest sannsynleg hadde rolla som bestillar av drapet på kona. Medan Tom Hagen sjølv var på jobben den 31. oktober 2018 kan ein eller fleire medhjelparar ha utført ugjerninga, står det i boka.

Etter at Anne-Elisabeth Hagen var borte meiner politiet at Tom Hagen sjølv hadde vore med på å vaske, rydde og rigge åstaden etter at han kom heim frå jobb, skriv forfattarane.

Tom Hagen reiste heim klokka 13.30 den dagen etter at han ikkje fekk tak i Anne-Elisabeth Hagen. Klokka 14.08 ringde han politiet og fortalde at ektefellen var borte og at han hadde funne eit brev om løysepengar på ein stol i gangen.

Aust politidistrikt har ikkje kommentert opplysningane i boka. Hagens forsvarar Svein Holden reagerer på opplysningane og seier til TV 2 at det ikkje er fnugg av bevis i etterforskingsdokumenta om at Tom Hagen har medverka.

– Han har såleis ikkje noka rolle i saka utover å vere eit vitne, seier Holden.

Politiet har sikta Tom Hagen for drap eller medverknad til drap, og har ikkje fråfalle denne siktinga sjølv om Høgsterett i mai i fjor stadfesta Eidsivating rettsavgjerda til lagmannsrett om å lauslate 70-åringen frå varetekt fordi mistankegrunnlaget var for svakt.

(©NPK)