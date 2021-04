FHI: Smitten fell stadig i Oslo og Viken

innenriks

Til saman er det førebels meldt om 3.200 smitta førre veke. Det er ein nedgang på 51 prosent sidan smittetoppen i midten av mars, ifølgje vekerapporten frå Folkehelseinstituttet.

– Smittespreiinga er framleis låg eller fallande i det meste av landet, men lokale utbrot har ført til ein auke i melde tilfelle, mellom anna i Agder og Møre og Romsdal, skriv FHI.

Folk testa seg omtrent like mykje førre veke som veka i førevegen, og delen som testa positivt låg marginalt ned.

Seks av ti smitta på Austlandet

Det er utviklinga i Oslo og Viken som dreg tala i riktig retning. Smittetala fall med 19 prosent førre veke. Det er likevel her smitten er høgast, og fylka hadde seks av ti smitta her i landet førre veke.

I område der førekomsten har vore høg over tid, som i Oslo og elles på Austlandet, vil det vere behov for vedvarande sterk innsats – òg gjennom ein fase med gjenopning, peikar FHI på.

Det gjennomsnittlege R-talet i perioden frå 25. mars var 0,81. Det vil seie at hundre smitta vil smitte 81 nye og smitten fell. Det er likevel store variasjonar mellom fylka.

Med utgangspunkt i ein modell som ikkje tek omsyn til sjukehusinnleggingar, har FHI berekna at R-talet førre veke låg på 0,7.

Engelsk variant dominerer

Den engelske virusvarianten har teke fullstendig over i store delar av landet, mellom anna i Agder, Trøndelag, Oslo og Vestland. Den sørafrikanske varianten står framleis berre for 1 prosent av smittetilfella. Dei fleste av desse stammar frå utbrot i Nordland, men det er òg tilfelle frå Viken, Rogaland og Oslo.

Når det gjeld den indiske virusvarianten, er det frå tidlegare stadfesta eitt importtilfelle til Vestland. I tillegg er det meldt om eitt mogleg tilfelle i Møre og Romsdal tidlegare i april.

Smittefritt mange stader

Dei fleste av kommunane i landet har ingen eller svært få smittetilfelle, fortel FHI, som samtidig strekar under at det er nødvendig å vere årvaken og reagere raskt ved teikn på utbrot.

FHI peikar på at vaksinetempoet no tek seg opp. Nesten 45 prosent av alle over 45 år har no fått minst éin dose.

– I april har vi sett omtrent dobbelt så mange vaksinedosar som i mars, sa avdelingsdirektør Line Vold på pressekonferansen til regjeringa onsdag.

For dei eldste har programmet komme svært langt. Over 91 prosent av gruppa 85 og eldre er vaksinerte med minst éin dose, og delen er 95 prosent for gruppa 75–84.

Det blir spegla i talet på nye smittetilfelle, som var stabilt lågt for eldre på 80-pluss førre veke. Samtidig gjekk talet på melde tilfelle opp for barn i alderen 6–12 år.

Innvandrarar framleis overrepresentert

Framleis viser tala at innvandrarbefolkninga er hardt ramma. Førre veke utgjorde personar fødde utanfor Noreg 35 prosent av alle melde tilfelle og halvparten av alle som vart så sjuke at dei må leggjast inn på sjukehus. Samtidig var det ein tydeleg nedgang i nye innleggingar førre veke.

I enkelte grupper er delen som testar positivt framleis høg, mellom anna personar fødde i Syria, Pakistan, Irak, Afghanistan og Eritrea.