Frogner-drapet: Den sikta samtykkjer til varetektsfengsling

innenriks

– Han er skikkeleg sliten og nedbroten, seier advokat Ole Petter Drevland til VG.

Onsdag morgon vart ei kvinne i 50-åra skoten og drepen på Frogner i Oslo. Ein mann i slutten av 30-åra vart arrestert kort tid etter i ein bil på E18 og er sikta for drapet.

Ifølgje vitne vart kvinna skoten i ein bil og henta ut derfrå av politiet, som prøvde gjenoppliving.

Drapsofferet og den sikta mannen har vore involvert i ein byggjekonflikt som strekkjer seg tilbake til 2016.

Skal ha stoppa politiet

Advokat Per Conradi Andersen seier til TV 2 at mannen melde seg sjølv til politiet. Andersen representerte mannen då konflikten kom opp for tingretten før jul.

– Han bur i Bærum og seier at han ville køyre til Sandvika politistasjon å melde seg der. På vegen dit køyrde han forbi ein tilfeldig politibil som han fekk vinka til side, seier Andersen til VG.

Den sikta skal etter planen avhøyrast så fort som mogleg. Politiet har uttalt at drapet ikkje verkar tilfeldig.

Millionbeløp

I tingretten vart den drapssikta og firmaet hans dømt til å betale kvinna 11,8 millionar kroner i erstatning for aktlaus rådgiving og prosjektleiing i samband med ein avtale som gjeld to byggjeprosjekt.

– Det er heilt sentralt å sjå på konflikten, seier Grete Lien Metlid i Oslo-politiet til Dagbladet.

Ifølgje rettspapira vart prosjekta bygde i strid med rammeløyvet, og retten konkluderte med at han hadde opptredd grovt aktlaust.

Ankesaka var fastsett til februar 2022.

(©NPK)