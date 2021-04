Fullvaksinerte får lettar

innenriks

Det vart klart på ein pressekonferanse onsdag.

– Fullvaksinerte kan ha nærkontakt med andre fullvaksinerte og fullvaksinerte i risikogruppa. Fullvaksinerte kan ha nærkontakt med uvaksinerte som ikkje er i risikogruppa, sa helseminister Bent Høie (H).

Ifølgje han kan det etter kvart òg komme ytterlegare lettar for fullvaksinerte som har fått vaksinesertifikat.

I det offentlege rommet blir det inntil vidare slik at dei same råda og reglane gjeld for alle.

– Ute blant folk i det offentlege rommet må vaksinerte følgje råd og reglar som avstand, tal, hygiene og munnbind, sa Høie.

Han viste til at det òg for vaksinerte er mogleg å bli smitta av covid-19, og at det er mogleg for vaksinerte å smitte andre. Samtidig er det ute blant folk vanskeleg å vite kven som er vaksinerte og ikkje.

Høie presiserte òg at fullvaksinerte framleis bør halde god avstand til uvaksinerte i risikogruppa som dei ikkje bur saman med.