Lastebilsjåfør må i fengsel etter at syklist mista beinet i påkøyring i Oslo

innenriks

I 8.30-tida 2. juni i fjor sommar vart syklisten påkøyrd i krysset Grønlandsleiret-Tøyengata på Grønland i Oslo.

Kvinna stod ifølgje dommen frå Oslo tingrett i sykkelfeltet og fiksa ein podkast på mobilen sin då lastebilen svinga til høgre inn i Grønlandsleiret og køyrde på kvinna og over det venstre beinet hennar.

Ho måtte amputere beinet under kneet og går i dag med protese.

Lastebilsjåføren, ein mann i 60-åra, nekta straffskuld for tiltalen om aktlaust å ha valda betydeleg skade på kvinna, og sa at han var forsiktig då han svinga inn vegen. Han forklarte likevel påkøyringa med at kvinna måtte ha vore i dødvinkelen hans sidan han ikkje såg henne.

Retten meinte likevel at mannen burde ha følgt betre med då han køyrde inn i Grønlandsleiret og dømde han til 30 dagars fengsel.

