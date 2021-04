MDG vil ta bompengar frå bilistane for å finansiere tog

innenriks

– Vi må få fortgang i jernbaneutbygginga og demme opp for krisa på norske jernbanar, seier fungerande partileiar for Miljøpartiet Dei Grøne, Arild Hermstad til NRK.

– Då er vi nøydde til å ta inn bompengar frå bilistane. Det kan bidra til å finansiere både fleire avgangar, raskare avgangar og raskare tog, seier han.

Vil krevje inn 20 milliardar

MDG jobbar no med ein alternativ Nasjonal Transportplan (NTP) der dei har peikt ut seks vegstrekningar der dei vil krevje inn 20 milliardar kroner i bompengar over tolv år.

Dette er hovudvegar mellom store byar i Sør-Noreg der det òg går tog:

* Oslo – riksgrensa (mot Göteborg)

* Oslo – Kristiansand

* Oslo – Trondheim

* Oslo – riksgrensa (mot Stockholm)

* Oslo – Bergen

* Kristiansand – Stavanger

– Liten auke frå dagens nivå

I samband med forslaget har dei òg lansert slagordet «bom for tog».

Hermstad seier til NTB at det i dag er for dyrt og tregt å ta tog mellom dei store byane.

– Å setje opp bompengeavgifta gjer at vi kan få fleire avgangar, kortare reisetid og billigare billettar. I tillegg får vi meir gods over på tog, noko som er heilt essensielt for å få ned utsleppa, seier Hermstad.

– Bompengane vi krev inn, er ein liten auke frå dagens nivå, men vil bety mykje for jernbaneutbygginga. I 2019 kravde regjeringa inn 11,6 milliardar i bompengar, medan dette er ein auke på 1,6 milliardar i året. Samtidig fjernar vi 5 milliardar kroner i snitt i året i framtidige bompengar, fordi vi nedprioriterer mange dyre motorvegprosjekt, seier han.

(©NPK)