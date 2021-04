Nakstad om smittetala: Teikn på at smittetrykket har flata ut og ikkje lenger går ned

innenriks

Smittetalet siste døgn er 47 fleire enn snittet dei siste sju dagane og 48 fleire enn tilsvarande snitt for ei veke sidan.

Dei siste sju dagane er det registrert til saman 3.344 nye smittetilfelle i Noreg, som gir eit snitt på 477. Dette er ein stigande trend samanlikna med tilsvarande snitt for sju dagar sidan, som låg på 476.

– Dersom ein samanliknar vekegjennomsnittet for dei to siste vekene, er det teikn til ei utflating av dei nasjonale smittetala, og ikkje lenger ein nedgang, seier assisterande helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

Fire kommunar skil seg ut

Han meiner ei forklaring på auken kan vere at det er rapportert inn høge smittetal i mellom anna Kristiansand, Halden, Lørenskog og Skien det siste døgnet.

– I dei fleste andre kommunar er det heldigvis framleis smittenedgang. Oslo har òg ein stabil smittesituasjon, ser det ut til, sjølv som det har flata ein del ut òg der, seier Nakstad.

I Oslo har det vorte registrert 148 nye smittetilfelle det siste døgnet. Hovudstaden har no gått 14 dagar med under 200 daglege smittetilfelle registrert.

Ifølgje VGs oversikt er smittetrenden nasjonalt framleis minkande, medan totalt 25 kommunar har ein stigande trend.

VG hentar og reknar tal på ein litt annan måte, og påpeikar at tala frå det nasjonale meldesystemet for smittsame sjukdommar (MSIS) kan ta eitt til to døgn å registrere, noko som kan gi eit misvisande bilete av smittetrykket.

Over 5 millionar testa

Det er utført over 5 millionar koronatestar her i landet sidan februar i fjor. Av desse har 111.686 personar testa positivt, viser førebelse tal frå MSIS.

I alt 1.219.883 personar har fått første dose av koronavaksinen, og 308.930 personar har fått andre dose.

Tysdag var 206 koronapasientar innlagde på sjukehus. Det var éin færre enn dagen før.

Til saman er 736 koronasmitta personar døde i Noreg sidan mars 2020, viser førebelse tal. Om pasientane har døydd av eller med covid-19, er ikkje alltid mogleg å slå fast.

60,3 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppa under 50 år er det meldt om 16 dødsfall i Noreg.

(©NPK)