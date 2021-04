innenriks

Ho opplysert til kanalen at pengane vil gå via Verdshelseorganisasjonen (WHO) og Røde Kors.

India har vore spesielt hardt ramma av andre koronabølgja i landet. Sjukehusa er overfylte, det er mangel på oksygen og det indiske helsedepartementet har denne veka rapportert om over 2.700 koronadødsfall dagleg.

Tidlegare onsdag skjerpa UD reiseråda og dei rår no mot reiser til India og nabolanda, og dessutan Irak.

