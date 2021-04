Pasientombodet kritisk til at private teststasjonar brukar ufaglærte

innenriks

Dr. Dropin har så langt fakturert kommunen 22,3 millionar kroner for koronatestar. Under halvparten av personalet der er faglærte, og selskapet stadfestar at det heller ikkje alltid er helsepersonell til stades når testar blir utført.

På dei offentlege teststasjonane er det alltid helsepersonell til stades.

– Som pasient har ein ei forventning om at det er dei same kriteria som gjeld anten det er offentleg eller privat. Spesielt sidan det er tenester som blir kjøpte av Oslo kommune. Vi er i ein vanskeleg situasjon, og det er ikkje unaturleg at pasientar som blir testa har vanskelege spørsmål som krev at helsepersonell er til stades, seier pasient- og brukarombod i Oslo Anne-Lise Kristensen til DN.

