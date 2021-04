Tilsett ved bufellesskap i Gran sagt opp for brot på smittevernreglar

innenriks

Kommunen har valt å opplyse om oppseiinga fordi smitteutbrotet knytt til bufellesskapet er godt kjent i lokalsamfunnet og mykje omtalt i pressa, heiter det i ei pressemelding.

Det var NRK som først omtalte saka.

– Som ein ansvarleg arbeidsgivar pliktar vi å opptre ryddig når vi vurderer arbeidsforholdet til arbeidstakarane våre. Det er krav om ein sakleg grunn når arbeidsgivar avsluttar eit arbeidsforhold, seier rådmann Torbjørn Hansen.

Under smitteutbrotet som går føre seg på bufellesskapet Solgløtt har ein bebuar i slutten av 50-åra døydd med korona. Statsforvaltaren i Innlandet har starta tilsyn av den tilsette og Gran kommune for å etterforske eventuelle brot på smittevernreglane. Fire tilsette ved avdelinga var smitta, også den tilsette som no er sparka, fortel NRK.

NRK har fleire gonger freista å komme i kontakt med den tilsette for å få ein kommentar, men vedkommande har avvist tilbod om å uttale seg.

