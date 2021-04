innenriks

Ein har førebels ukjend smittekjelde, medan den andre er kjend nærkontakt, opplyser kommunen. Begge har mild sjukdom.

Det vart gjennomført 744 testar i Trondheim siste døgn.

To nye registrerte smitta er same mengd som snittet for den siste veka, og dessutan snittet for dei siste 14 dagane.

