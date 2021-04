Tolv nye registrerte smittetilfelle i Drammen

innenriks

Dei siste to vekene er det påvist 193 nye smittetilfelle i Drammen. Dette er første gong dette talet er under 200 på over halvannan månad, opplyser kommunen.

– Det er positivt at talet går ned, men det er ei lita bekymring at meir enn halvparten av desse tilfella er dei siste sju dagane, seier kommuneoverlege John David Johannessen.

Formannskapet i Drammen vedtok i tysdag ei ny lokal forskrift for å avgrense spreiinga av koronasmitte i kommunen.

Tiltaka kjem i tillegg til dei regionale tiltaka som regjeringa har vedteke at Drammen kommune skal vere omfatta av.

(©NPK)