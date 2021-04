1. mai skal feirast, men utan arbeidarane i gatene

innenriks

På same måten som i fjor blir det i staden ei digital sending frå den tradisjonelle markeringa.

I fellesprogrammet laurdag er det lagt opp til at folk får oppleve alle dei vande punkta: Det blir flaggheising og song. Hovudappellane, som er ved LO-leiar Peggy Hessen Følsvik og Ap-leiar Jonas Gahr Støre, blir sende digitalt frå ein annan stad enn Youngstorget i Oslo.

I tillegg blir det innlegg med AUF-leiar Astrid Hoem om auka forskjellar og ekstremisme. I år skal det markerast at det er ti år sidan terrorangrepet mot Utøya og regjeringskvartalet. Det blir òg appellar frå tidlegare LO-leiar Yngve Hågensen, SV-leiar Audun Lysbakken og Raudt-leiar Bjørnar Moxnes.

Den delen av programmet som er nasjonal, varer frå klokka 11 til 13.

Alle i toget blir talde

Over heile landet er det òg lokale, digitale 1. mai-arrangement med tog, song og nedlegging av kransar og markeringar ved minnesmerke. Via nettet kan ein allereie frå fredag velje kva tog ein vil gå i, kvar i landet ein vil gå og kva parole ein vil følgje. Og så gjeld det å følgje med, for klokka 17 laurdag blir alle deltakarane i det digitale toget talde.

– 1. mai er jo ein festdag der vi samlast og går i tog og markerer politikken til arbeidarrørsla. No er det andre året på rad der vi ikkje kan gjere det. Det er trist, men då er denne sendinga ei moglegheit for folk å markere dagen på sitt vis. Vi håpar flest mogleg vil samle seg der dei er, og feire denne dagen saman med oss, seier LO-leiaren Følsvik.

Utan jobb

Det siste dryge året med covid-19 og strenge smitterestriksjonar har prega befolkninga og arbeidslivet sterkt. Mange av LOs medlemmer og tilsette knytt til andre hovudorganisasjonar har opplevd å miste jobben.

– 1. mai er like viktig i år som tidlegare. Denne dagen er ein dag for solidaritet og omtanke for dei over 200.000 permitterte og ledige. Det skaper store utfordringar for dei og familiane deira, og for oss som samfunn. Denne krisa er ikkje over før alle er tilbake på jobb igjen, seier LO-leiaren, som uventa måtte ta over denne våren.

Den tidlegare LO-leiaren Hans-Christian Gabrielsens døydde brått i mars. Då mista nesten 1 millionar medlemmer mannen som hadde leidd landsorganisasjonen sidan 2017.

Partileiarar

I tillegg til 1. mai-programmet i regi av LO har nokre av partileiarane òg eigne program denne dagen.

Arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre deltek digitalt fleire stader i landet, mellom anna saman med fylkeslaga Innlandet og Sogn og Fjordane. I tillegg er det ei markering ved regjeringskvartalet og på fleire arbeidsplassar i Oslo og omland.

SV-leiar Audun Lysbakken markerer òg dagen i samarbeid med LO. I tillegg har SV laurdag òg sin eigen felles frukost – den òg digital – før dei store arrangementa med felles appellar og tog startar.

