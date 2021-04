innenriks

For 14 av dei er smittevegen kjend, medan den er ukjend for den siste personen, opplyser Drammen kommune.

– Det er for tidleg å seie at trenden flatar ut. Framleis går talet for påviste tilfelle dei siste 14 dagane ned, men tendensen er ikkje like sterkt minkande som tidlegare, seier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Dei siste 14 dagane er det påvist 188 nye smittetilfelle. Onsdag var dette talet på 193.

