Aktor ber om 12 års forvaring for ambulansekapraren i Oslo

innenriks

– Det er eit ubestrideleg faktum at stadene han køyrer opp på fortauet i Åsengata, er på dei to stadene der det er folk. To polititenestemenn har vitna på at dei ser på det som ulogisk at han elles skulle køyre opp på fortauet akkurat på dei stadene.

Det sa aktor Alvar Randa i sluttprosedyren sin i den tre veker lange rettssaka mot mannen som er tiltalt for å ha prøvd å drepe sju personar med ein kapra ambulanse på Torshov 22. oktober 2019.

Mannen er tiltalt for å ha prøvd å drepe eit eldre ektepar, ei mor som trilla dei sju månadene gamle tvillingane i Åsengata utanfor Sandaker senter, og to politimenn ein annan stad på Torshov.

Mannen nektar straffskuld for drapsforsøk og truslar mot politiet, men har sagt seg skuldig i resten av den omfattande tiltalen som mellom anna omfattar oppbevaring av narkotika, truslar med skytevåpen og det å ha våpen på offentleg stad.

– Utanfor kontrollen hans at dei ikkje blir drepne

Under prosedyren la Randa ned ein påstand om 12 års forvaring med ein minstetid på åtte år.

Medaktor Kari Kirkhorn viste mellom anna til ein dom frå Høgsterett i fjor sommar der ein mann vart dømd til elleve års forvaring for sju drapsforsøk etter skyting ved utestaden Blå i Oslo i juli 2017. Minstetida vart sett til sju år og seks månader.

Randa meiner at 33-åringen ved å køyre opp på fortauet heldt det som mest sannsynleg at menneska ville døy dersom dei blei trefte av ambulansen.

– Det er utanfor kontrollen hans at dei ikkje blir køyrde ned og drepne, sa Randa.

Tiltalte seier han ikkje såg dei fornærma

Mora til tvillingane sa tidlegare i rettssaka at ho opplevde det som at ambulansen svinga opp på fortauet mot henne og barna. Ho kasta seg unna og prøvde å trekkje tvillingvogna vekk. Vogna vart likevel påkøyrd, men babyane vart ikkje alvorleg skadde. Også ekteparet kom seg unna.

Den tiltalte sa under forklaringa si i retten at han ikkje såg dei fornærma, og at han berre prøvde å komme seg unna ein politibil som han meinte kom opp på sida av ambulansen.

Det meiner aktor Randa at bevisa og vitneforklaringane taler imot.

– Det var ingen politibil som var oppe på sida av han. Bilen som følgde han, hadde valt å ta avstand, sa Randa.

Han viste òg til forklaringa frå to politimenn som meiner at mannen medvite svinga ambulansen rett mot dei ved krysset Trøndergata-Hegermanns gate. Dei to måtte hoppe unna for å ikkje bli trefte.

– Tilpassar forklaringa si

– Eg meiner at tiltalte tilpassar forklaringa si til bevisbiletet, sa Randa, og viste til at mannen i avhøyr har sagt at han av fotgjengarane hugsar kvinna med barnevogna best.

Tiltalte sa i forklaringa si i retten at dette kan ha vore eit falsk minne, fordi han kort tid etter å ha vorte arrestert hadde fått vite at han hadde køyrt på ei barnevogn av advokaten sin.

Randa viste òg til at mannen har innrømt å ha loge i avhøyr og i samtale med sakkunnige, og at ein ved det kan stille spørsmål rundt truverdet hans.

Aktor understreka at retten i denne saka berre treng å ta stilling til om tiltalte kan ha tenkt det var mogleg at fotgjengarane kunne døy viss dei vart påkøyrde, for å dømme han for drapsforsøk.

Mannen er dømd fleire gonger tidlegare, mellom anna for grovt ran. 33-åringen, som aldri har hatt førarkort, har òg tidlegare har vore i ei biljakt då han prøvde å stikke av frå politiet med ein bil full av narkotika. Det enda med at politiet omleira leilegheita hans i fleire timar før han til slutt overgav seg.

I retten sa mannen at motivet bak køyringa var at han skulle frakte 50 liter av det narkotiske stoffet GBL frå Furuset til ei adresse på Torshov for å få sletta 50.000 kroner i narkotikagjeld.

(©NPK)