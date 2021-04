innenriks

Det kjem fram i ein ny vekstplan for nord som vart lagt fram av Arbeidarpartiet torsdag.

Før valkampen vil partiet leggje fram slike vekstplanar for alle regionar i Noreg.

I den nye Nord-Noreg-planen løftar Ap fram aksen Andøy-Narvik-Tromsø-Svalbard i romindustrien.

Ifølgje planen vil partiet jobbe for eit nasjonalt senter for jordobservasjon i Tromsø og eit nasjonalt innovasjonssenter for rombasert verksemd på Andøya. Ap lovar òg å sikre at Andøya Spaceport blir realisert raskt.

(©NPK)