Avgjerda om Viggo Kristiansen skal setjast fri, kjem i ettermiddag

Avgjerda kan forventast gjort tilgjengeleg for pressa torsdag ettermiddag mellom klokka 16 og 16.30.

Borgarting lagmannsrett har i fleire veker vurdert kravet frå Baneheia-dømde Viggo Kristiansen om å bli sett fri medan gjenopptakingssaka mot han blir førebudd av påtalemakta.

Kristiansens advokat Arvid Sjødin kjende ved 15-tida ikkje utfallet av arbeidet til lagmannsretten.

– Eg har ikkje fått noko frå retten. Det skal bli kjent klokka 16, seier Sjødin til NTB.

Han vil ikkje spekulere i kva utfallet av den lange behandlinga i lagmannsretten kan bli.

Viggo Kristiansen sonar framleis forvaringsdommen etter drapa i Baneheia i Kristiansand i 2000 og har ikkje vore sett fri på prøve medan han har arbeidd for å få saka teken opp att.

Etter at Gjenopptakingskommisjonen den 18. februar bestemde at saka skulle bli prøvd på nytt, kravde Kristiansen seg sett fri frå fengsel. Statsadvokaten i Oslo, som har teke over handteringa av saka, har likevel sett seg mot kravet og har bede om at det blir avvist.