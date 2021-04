Fire vekers varetekt etter Frogner-drapet

innenriks

Han er òg underlagd brev- og besøksforbod, og dessutan medieforbod i fire veker, opplyste politiet i Oslo torsdag.

Mannen samtykte til varetektsfengsling, og saka vart derfor behandla som kontorforretning.

Onsdag morgon vart ei kvinne i 50-åra skoten og drepen på Frogner i Oslo. Den sikta 39-åringen vart arrestert kort tid etter i ein bil på E18.

Politiet meiner at drapet ikkje verkar tilfeldig. Drapsofferet og den sikta mannen har vore involverte i ein byggjekonflikt som strekkjer seg tilbake til 2016. I tingretten vart den drapssikta og firmaet hans dømt til å betale kvinna 11,8 millionar kroner i erstatning for aktlaus rådgiving og prosjektleiing i samband med to byggjeprosjekt.

