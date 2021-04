Forbrukartilsynet opprettar sak mot fem nye straumselskap

innenriks

Dei fem selskapa er Fjordkraft, Hurum Kraft, Agva Kraft, NorgesEnergi og SFE Kraft.

– Dersom påstanden ikkje er riktig, skader han forbrukarane økonomisk ved at dei kan bli villeidde til å velje ein dyrare straumavtale enn nødvendig, seier direktør i Forbrukartilsynet, Trond Rønningen.

Han legg til at påstandar om å vere billigast skaper eit inntrykk av at prisen er lågast i marknaden. Det er derfor strenge krav om at slike lovnader om å vere billigast skal kunne dokumenterast.

Direktøren fortel at dei aktuelle selskapa har svarfrist 10. mai. Eitt av selskapa har allereie fjerna den aktuelle marknadsføringa.

