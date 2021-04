Mann død etter trafikkulykke i Gjesdal

innenriks

Politiet fekk melding om ulykka klokka 10.47 torsdag formiddag. Ein personbil hadde køyrt i fjellveggen på Hunnedalsvegen sør for Oltedal.

Då nødetatane kom fram til ulykkesstaden vart det konstatert at det dreidde seg om ei alvorleg ulykke og vegen vart heilt stengd på staden.

Klokka 11.45 melde politiet om at føraren var teken ut av bilen og frakta til Stavanger universitetssjukehus med luftambulanse. Mannen vart då karakterisert som hardt skadd. To og ein halv time seinare vart det opplyst at føraren var død.

– Føraren av bilen, ein mann i tidleg 50-åra er erklært død. Pårørande er varsla, opplyser Sørvest politidistrikt om ulykka.

(©NPK)