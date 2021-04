Over 300 i karantene etter smitteutbrot på Haakonsvern

innenriks

– Vi har no god oversikt over smittesituasjonen. Vi har sett over 300 i karantene. Det omfattar personell i karantene og i ventekarantene.

Det seier talsperson Michel Hayes i Sjøforsvaret til Bergens Tidende torsdag.

Det jobbar rundt 3.500 tilsette på Haakonsvern. Hayes seier hovudvekta av dei som er i karantene, er vernepliktige.

Onsdag vart det kjent at sju vernepliktige ved Haakonsvern var stadfesta koronasmitta. Torsdag ettermiddag hadde det ikkje vorte avdekt fleire smittetilfelle, men Forsvaret venta framleis på fleire prøvesvar.

Smitten har komme inn via personar som har vore på permisjon ute i samfunnet. All permisjonstid utanfor Haakonsvern er inndrege som følgje av utbrotet.

