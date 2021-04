innenriks

– Det kan vere behov for forsterka innsats over lang tid, kanskje år, fordi pandemien rammar nokon ekstra hardt, sa Ropstad i opningstalen sin til KrFs landsmøte torsdag.

I talen trekte han spesielt fram behovet for styrking av den psykiske helsehjelpa og tiltak for å forhindre at folk fell ut av arbeidslivet.

– La det ikkje vere nokon tvil – KrF og regjeringa vil leggje fram ein kraftfull pakke for å motverke langtidskonsekvensane av pandemien, sa Ropstad.

