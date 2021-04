Senterpartiet vil reversere tvangssamanslåingar

innenriks

– Det er akkurat som ekteskap elles, seier Vedum til NTB.

Han stadfestar no at Senterpartiet vil gå inn for at både fylke og kommunar som har hamna i tvangsekteskap, skal få moglegheit til å lausrive seg viss partiet kjem til makta etter valet.

Vedum trekker fram det nye storfylket Viken og gamle Søgne kommune i Agder som døme.

– Viss dei ønskjer det, så må ein respektere folkeviljen hos éin av partane, seier Vedum.

Folkeavstemmingar

Gjennom kommunereforma er 119 kommunar i Noreg slått saman til 47 nye kommunar. Fleire samanslåingar vart gjorde ved tvang.

Samtidig er talet på fylke i Noreg redusert frå 19 til 11 gjennom regionreforma.

For kommunane ser Vedum for seg ein prosess der Statsforvaltaren legg til rette, og der det til dømes kan haldast folkeavstemmingar i den delen av kommunen som er samanslått ved tvang.

– Viss éin av kommunane openbert ikkje har ønskt det, og det kjem eit innbyggjarinitiativ der, så må vi leggje til rette for at den delen av ein tvangssamanslått kommune skal kunne halde fram som ein eigen kommune, seier Vedum til NTB.

I eit intervju med Klassekampen torsdag gjorde Vedum det klart at dette òg skal gjelde for fylka. Han stadfestar det same overfor NTB.

Ingen garanti

Vedum vil likevel ikkje gi nokon absolutt garanti til veljarane. Kva utfallet blir, kjem òg an på utfallet av ei eventuell regjeringsforhandling etter valet. Vedums håp er då å danne regjering med Arbeidarpartiet.

– Eg kan berre garantere kva Senterpartiet gjer. Og Senterpartiet kjem til å vere krystallklare på dette. Dette er ei særs viktig sak for Senterpartiet, seier Vedum.

Han legg til at han opplever at Arbeidarpartiet har kommunisert meir forsiktig om saka.

– Men Arbeidarpartiet stiller ikkje ultimatum til oss, og vi stiller ikkje ultimatum til dei. Det er ikkje sånn det fungerer. Det er veljarane i val som avgjer styrkeforholdet mellom partia.

Arbeidarpartiet vil lytte

Torsdag formiddag vart Arbeidarpartiets partileiar Jonas Gahr Støre pressa om dei same spørsmåla.

Han seier Arbeidarpartiet vil lytte til demokratiske vedtak lokalt.

– Viss det kjem eit demokratisk uttrykk for at ein vil oppløyse det, gjennom fylkestinget, så vil vi lytte til det, seier Støre til NTB.

– Vi meiner generelt sett at det å gjennomføre ting med tvang, er ei dårleg løysing, seier han.

Nestleiar Bjørnar Skjæran presiserer at utgangspunktet er det same for kommunar som er tvangssamanslått.

– Kjem det eit initiativ – og vi må jo halde oss til det folkevalde organet – så er vi nøydde til å setje oss ned og drøfte det på ein ordentleg måte, seier han.

Uavklart om Alta

I nye Troms og Finnmark fylke har det oppstått ein vanskeleg diskusjon om Alta, som kan melde overgang frå Finnmark til Troms viss fylket blir oppløyst igjen.

Støre vil for sin del ikkje ta stilling til om Arbeidarpartiet kan tillate ei slik endring av dei gamle fylkesgrensene.

– Det er hypotetisk. Eg har ikkje tenkt å ha noka meining om det, sa han under pressekonferansen på torsdag.

Vedum seier til Klassekampen at Senterpartiet meiner utgangspunktet med dei gamle stortingsvalkrinsane er godt.

