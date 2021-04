Barnehageprisen auka 2 prosent i fjor

innenriks

Eit gjennomsnittleg norsk hushald betalte 2.991 kroner for barnehageplass, kostpengar og andre utgifter i januar, viser tal frå SSB. Dette er fordelt mellom 2.695 kroner for sjølve barnehageplassen og 296 kroner for å dekkje kostpengar og andre utgifter.

Årsprisen på 32.901 kroner er då 2 prosent høgare enn på same tid i fjor. Foreldre med barn i private barnehagar betaler i gjennomsnitt meir i kostpengar, og andre tilleggsutgifter i private barnehagar er i gjennomsnitt høgare enn i dei kommunale.

Denne forskjellen har dessutan auka det siste året, sjølv om kostpengane både i private og kommunale barnehagar har falle i fjor.

Det er store geografiske forskjellar. Foreldre i Møre og Romsdal fekk auka prisen med 4,4 prosent og ei gjennomsnittleg årsbetaling på 34.300 kroner.

Lågast gjennomsnittleg foreldrebetaling var det i Agder med 30.785 kroner, der også auken frå 2020 til 2021 berre var på beskjedne 0,19 prosent.

– Samanlikna med Møre og Romsdal var ein større prosentvis del barn omfatta av moderasjonsordning i Agder. Dette svarer til moderasjon i form av friplass, reduksjon i foreldrebetaling og søskenmoderasjon, skriv SSB.

(©NPK)