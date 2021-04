Brot i lønnsforhandlingane i Oslo kommune

innenriks

Nyheita kom fredag formiddag.

– Kommunen beklagar at det ikkje har vore mogleg å komme fram til ei forhandlingsløysing. Kommunen er avhengig av å gjennomføre tariffoppgjera innanfor ei forsvarleg økonomisk totalramme og har derfor lagd ramma frå privat sektor til grunn, seier forhandlingssjef Per Steinar Aasebø i Oslo kommune.

– Krava frå forhandlingssamanslutningane til dels er langt over dette, seier han.

God lønnsvekst avgjerande

Erik Graff er forhandlingsleiar for Akademikerne. Han beklagar at kommunen ikkje innser at ein god lønnsvekst er avgjerande for at Oslo kommune ikkje skal tape i konkurransen med privat sektor.

Akademikerne gjekk inn i forhandlingane med krav om ein klar reallønnsvekst, og at forhandlingane skal skje lokalt på den enkelte arbeidsplassen.

– Tilsette i Oslo kommune har lagt ned ein formidabel innsats i pandemien i helsetenesta, i skulesektoren og ved å halde oppe dei kommunale tenestene frå heimekontoret. Samtidig slit Oslo med å behalde høgt utdanna over tid. Dette må kommunen erkjenne i oppgjeret, seier Graff.

– Uakseptabelt

Kommunetilsettes Hovedsammenslutning (KAH) har valt å bryte årets tarifforhandlingar med Oslo kommune. KAH er sett saman av dei fire LO-forbunda Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Skolenes landsforbund og Creo og er den største forhandlingssamanslutninga i Oslo kommune.

– Det var ikkje mogleg å komme til semje. For oss var det rett og slett uakseptabelt med ei ramme som gjer at medlemmene våre blir hengande etter resten av samfunnet, seier Fagforbundet Oslos leiar Roger Dehlin, som peikar på at tilbodet frå arbeidsgivar ville betydd ein nedgang i kjøpekrafta for kommunetilsette.

– Avstanden var for stor

Unios forhandlingsleiar Aina Skjefstad Andersen fortel at tilbodet frå Oslo kommune ville betydd ein reallønnsnedgang for medlemmene deira.

– Då er det ingen grunn til å gå vidare. Avstanden var for stor til å halde fram forhandlingane, seier ho etter brotet på fredag.

Dette betyr at årets lønnsforhandlingar vil gå til mekling. Datoane for det er 25. og 26. mai. Om det ikkje blir semje der, kan Unio gå ut i streik allereie frå torsdag 27. mai.

