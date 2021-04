Equinor-sjef innrømmer at kostnadskutt kan ha svekt tryggleiken

innenriks

Equinor har fram til no heile tida avvist at alle ulykkeshendingane har hatt nokon direkte samanheng med kostnadskutta som selskapet har vore igjennom, skriv Dagens Næringsliv.

Dette vart understreka både etter oljelekkasjane på Mongstad-raffineriet, og etter ein svært kritisk rapport frå Petroleumstilsynet seinast førre veke etter brannen på Melkøya-anlegget.

Men no innrømmer konsernsjef Anders Opedal at den djuptgripande effektiviseringa i selskapet – som han sjølv fekk ansvaret for å leie då han kom inn i konsernleiinga – kan ha vore ei medverkande årsak i nokre tilfelle.

– Det kan vere ein av fleire grunnar. Eg har ikkje lese verifikasjonar eller granskingar som gir det som einaste grunn for ei hending, seier han til avisa.

Opedal understrekar samtidig at viss Equinor ikkje gjennomfører desse forbetringane og kostnadsreduksjonane på ein god måte, så kan det vere ein av fleire grunnar til at det kjem slike hendingar.

– Derfor må vi vere audmjuke for at vi ikkje har gjort ting riktig, både på Melkøya og andre stader, slik at vi kan sikre at det ikkje skjer igjen, sa han.

