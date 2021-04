Færre arbeidssøkjarar i april

innenriks

202.600 er registrerte som arbeidssøkjarar hos Nav, noko som utgjer 7,2 prosent av arbeidsstyrken, opplyser Nav.

– Dei siste vekene har det vorte letta på både nasjonale og regionale smitteverntiltak, og det har ført til ein nedgang i talet på arbeidssøkjarar registrerte hos Nav, seier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

113.300 personar var registrerte som heilt ledige ved utgangen av april, noko som utgjer 4,0 prosent av arbeidsstyrken.

Bruttoarbeidsløysa, som er summen av heilt ledige og arbeidssøkjarar på tiltak, var på 131.400 personar, eller 4,6 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var 71.100 registrerte som delvis ledige.

Butikk og sal fell mest

Den siste månaden har talet på arbeidssøkjarar falle mest for personar med bakgrunn frå butikk- og salsarbeid, med 1.100 personar.

– Nedgangen må sjåast i samanheng med at ein har kunna opne opp igjen butikkar og kjøpesenter i fleire kommunar den siste tida, i og med at lågare smittetal har gjort at ein mange stader har kunna sleppe opp på nokre av smitteverntiltaka, seier Holte.

Ved utgangen av april var delen heilt ledige høgast innan reiseliv og transportyrke, med 12,3 prosent av arbeidsstyrken, og lågast innan undervisning med 1,0 prosent.

Størst nedgang i Viken

Justert for normale sesongvariasjonar har talet på arbeidssøkjarar falle eller halde seg uendra i alle fylka.

Ifølgje Nav-tala har nedgangen vore størst i Viken, med 900 færre arbeidssøkjarar, noko som kjem av færre delvis ledige.

Talet på heilt ledige har falle mest i Vestfold og Telemark, men samtidig har talet delvis ledige auka.

Delen heilt ledige i prosent av arbeidsstyrken er høgast i Oslo, med 6,2 prosent, og lågast i Nordland med 2,6 prosent.

