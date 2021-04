KrF vil gjere det mogleg å pante svenske flasker i Noreg

innenriks

I det nye partiprogrammet sitt, som blir vedteke denne helga, legg Kristeleg Folkeparti opp til fleire endringar i pantesystemet i Noreg.

Partiet vil innføre pant på enkelte typar emballasje, som til dømes isoporkassar, og dei vil arbeide for å ta i bruk panteordninga òg på andre område.

Men det som skapte mest debatt på landsmøtet til partiet fredag, var forslaget om å etablere ei felles nordisk panteordning – altså gjere det mogleg å pante svenske flasker i Noreg og omvendt.

Motstand frå Vestland

Vestland KrF rykte ut og åtvara mot dette. Dei meiner mellom anna at ei slik ordning vil stimulere til meir grensehandel.

– Eg kan vere ærleg og seie at vi kanskje er farga av at vi ikkje bur i Østfold, men på Vestlandet. Men vi åtvarar mot dette mest fordi vi trur det blir lite gevinst av det, og store omleggingskostnader, sa Trude Brosvik i Vestland KrF.

Tungvint å reise til Svinesund for å pante

Mikal Valland Nordli i ungdomspartiet KrFU tok motsett posisjon. Han lista opp tre grunnar for ei felles panteordning:

– For det første veit vi at folk handlar billig Pepsi Max og Cola i Sverige, og for det andre veit vi at sjukt mange menneske, og ikkje berre dei som bur i Halden, handlar brus og Ramlösa i Sverige allereie, sa han.

Han peikte vidare på at desse boksane og flaskene ikkje kan pantast i Noreg, men må pantast på andre sida av grensa.

– Det er tungvint å reise til Maximat på Svinesund for å pante, og derfor hamnar dei i søpla i staden for å bli panta. Ved hjelp av ei felles panteordning vil det bli mykje lettare for folk å pante flasker og boksar, i staden for å hive det i søpla. Stem miljøvennleg, og bli med KrFU på dette, oppmoda han.

Partiet lytta til oppmodinga og vedtok å jobbe for ei felles nordisk panteordning.

