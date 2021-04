Politiet etterforskar Ålesund-restaurant for moglege smittevernbrot

innenriks

Bakgrunnen for avgjerda er ei melding som har komme frå Ålesund kommune etter det store smitteutbrotet i byen, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt i ei pressemelding.

– Innhaldet i meldinga gir rimeleg grunn for politiet til å undersøkje forholda ved denne restauranten nærare, seier politiinspektør Yngve Skovly, som skal leie etterforskinga.

Onsdag vart det registrert 17 nye smittetilfelle i kommunen. Det er det høgaste smittetalet registrert i kommunen på eitt døgn under pandemien.

Torsdag opplyste kommunen at dei stengjer restauranten Toldboden for brot på smittevernreglar og at selskapet bak skulle politimeldast.

– Vi har aldri hatt så mange smitta før i Ålesund. Hovudsakleg er dette smittevegar som stammar frå Toldboden, seier ordførar Eva Vinje Aurdal.

Ordføraren seier at kommunen har fått mange urovekkjande tilbakemeldingar om smittevernet på Toldboden. Ifølgje kommunen har restauranten utvist grov aktløyse ved å ikkje følgje smittevernreglane i tilstrekkeleg grad.

(©NPK)