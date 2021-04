Spedbarn innlagt på sjukehus med mistanke om valdsskadar – foreldra sikta

innenriks

– Barnet, som er under seks månader gammalt, er innlagt på sjukehus med alvorlege skadar som kan komme av at barnet er utsett for vald, seier påtaleleiar Elin Norgård Strand i Troms politidistrikt til NTB fredag formiddag.

Det var Nordlys som først omtalte saka.

Politiet etterforskar no om skadane kjem av vald eller om skadane har ei anna forklaring. Kripos er rutinemessig kopla inn, slik dei blir ved saker som omhandlar mogleg vald mot små barn, og hjelper Troms politidistrikt i etterforskinga. Foreldra, som er i 30-åra, er sikta for mishandling i nære relasjonar eller medverknad til dette.

Familien er busett i Troms.

Nektar straffskuld

Det var foreldra sjølv som kom med barnet til Universitetssjukehuset Nord-Noreg tidlegare denne veka. Sjukehuset varsla deretter politiet då dei fekk mistanke om at skadane til barnet var påført.

Foreldra vart arresterte onsdag denne veka. Dei har vore i avhøyr og nektar straffskuld, men politiet ønskjer ikkje å gå nærare inn på kva foreldra har forklart i avhøyr.

– Slik saka står no, meiner vi det er grunn til å mistenkje at skadane er påførte av éin eller begge foreldra og ser på det nødvendig med varetektsfengsling for å unngå at bevis skal gå tapt, seier Norgård Strand.

Politiet ber om to vekers varetekt for foreldra. Fengslingsmøta er klokka 10 og 11 fredag.

Ikkje kjende for politiet frå før

Norgård Strand seier at foreldra ikkje er kjende for politiet frå tidlegare. Ho vil ikkje seie noko om det er snakk om norske eller utanlandske statsborgarar.

Blant etterforskingsskritta som politiet gjennomfører, er avhøyr, rettsmedisinsk undersøking, ransaking og gjennomgang av beslag.