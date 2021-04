Støre slår tilbake mot KrF: – Ikkje bra for familiane

innenriks

– KrFs oppskrift fører veldig lett til at kvinner skal vere heime, utan kontakt med arbeidsmarknaden. Det er særleg alvorleg for kvinner som snakkar dårleg norsk, og som treng integrering. Og det bidreg til å halde oppe forskjellar mellom kvinner og menn som heller ikkje er bra for familiane.

Støre meiner KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad teiknar opp ei falsk motsetning når han set opp familielinja mot arbeidslinja.

– Politikken vår har jo handla om å gjere det mogleg å ha eit trygt familieliv, samtidig som du er i jobb, seier Ap-leiaren.

Ropstad: Detaljstyring

KrF har landsmøte denne helga og har gått inn for ei rekkje endringar som skal gi familiar meir valfridom og moglegheit til å vere heime med barna.

Mellom anna vil partiet ha ei ekstra ferieveke for småbarnsforeldre, skroting av tredelinga i foreldrepermisjonen og utviding av foreldrepermisjonen. Dei vil òg vidareutvikle kontantstøtteordninga og gi foreldre rett til 80 prosent jobb med lønnskompensasjon fram til barnet er to år.

KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad har skulda venstresida for å køyre over og detaljstyre barnefamiliar.

– Alle skal gjere det same. Ta like lang permisjon. Sende ungane i barnehagen når dei er eitt år. Få dei over i ein skulekvardag som helst skal vare like lenge som arbeidsdagen til dei vaksne. Omsynet til arbeidslinja trumfar alt anna, sa Ropstad i landsmøtetalen sin torsdag.

– Fleire i arbeid

Støre meiner på si side at det viktigaste verkemiddelet mot barnefattigdom er at både far og mor jobbar.

Han trekker fram kor viktig auka sysselsetjing er for å sikre inntekter til staten i ei tid der oljeinntektene fell og befolkninga eldest, noko òg regjeringa har understreka sterkt.

– 50.000 fleire i arbeid er litt meir enn 20 milliardar kroner i auka handlingsrom for politikken. Det er bra for folk, og det er bra for å gjere det grøne skiftet mogleg og byggje ut velferda vidare.

