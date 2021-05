600 i karantene etter at russ vart koronasmitta i Mandal

innenriks

Søndag kveld vart det kjent at ei 20 år gammal jente som er russ på den vidaregåande skulen, har testa positivt for koronavirus – og at heile russekullet er sett i karantene.

Ifølgje NRK er no 600 personar sette i karantene.

– Alle som har vore saman og rulla med russen frå fredag til søndag, må i karantene, skriv Lindesnes kommune på nettsidene sine. Dei som bur saman med russ, må i ventekarantene.

Smittesporinga så langt har vist at russen i helga har vore mykje saman på kryss og tvers av ulike russebussar.

Kommunen ber føresette ta ein prat med ungdommane sine om kvar dei har vore i helga, og forklare kor viktig det er å vere ærleg om kvar dei har vore, for å stoppe smitten.

(©NPK)