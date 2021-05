Bilsalet auka kraftig – elbilar dominerer

innenriks

– Koronaåret har ramma hardt på mange ulike måtar. No aner vi ei lysning i vår del av verda, og det ser ut til å påverke folks ønske om å byte bil. April viste ein klar auke i nybilsalet. Talet på eigarskifte aukar, og bruktimporten av bilar aukar, seier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Salet er samla sett på nivå med tidlegare toppår som 2017 og 2018, ifølgje OFV.

55 prosent elbilar

Talet på eigarskifte i april i år var 41.335, mot 33.930 i same månad i fjor. Bruktimporten av personbilar gjekk opp frå 598 til 1.519 i april.

Det vart registrert 7.227 nye elbilar i april, noko som utgjer 55 prosent av nybilsalet. I tillegg vart det selt 3.208 ladbare bensinhybridar, tilsvarande 24,4 prosent. Salet av dieselbilar fall 17 prosent.

Frå årsskiftet og fram til inngangen av mai var det 26.380 førstegongsregistrerte nye elbilar i Noreg. På same tid i fjor var talet 20.021.

«All time high»

– Dette er «all time high» i talet på elbilar i første tertial. Det same gjeld òg for ladbare hybridar. Ved månadsskiftet april/mai var det selt 13.948 nye ladbare hybridar, noko som er ny rekord for dei første fire månadene av året. Salstala viser tydeleg at begge desse biltypane er noko veldig mange ønskjer seg. Folk vil rett og slett ha bil med lademoglegheiter, seier Thorsen.

Ifølgje OFV minkar no salet av mange av dei minste elbilane, som var veldig populære for berre få år sidan.

– Elbilane er no inne i ein ny generasjon. Dei har vorte store familiebilar med løysingar og utstyr som speglar behov og ønske. Denne trenden vil truleg halde fram i raskt tempo, seier OFV-direktøren.

