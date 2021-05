innenriks

Tre vart påvist fredag, ingen laurdag og éin søndag, opplyser Trondheim kommune.

Alle dei tre registrerte fredag er smitta av kjende nærkontaktar. Den smitta søndag vart smitta i eit raudt land.

Ifølgje kommunen har alle dei fire smitta mild sjukdom.

Snittet i Trondheim den siste veka er to smitta per dag. Det er same mengd som snittet for dei siste 14 dagane.

