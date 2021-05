God start på børsveka i Oslo

innenriks

Oppgangen kjem etter fall både torsdag og fredag førre veke.

Mest omsett måndag var Equinor, som steig 0,5 prosent. Blant vinnarane finn vi òg Scatec. Aksjen til solenergiselskapet var det nest mest omsette måndag og steig 1,7 prosent. Oppgangen kjem etter eit fall på nærare 11 prosent fredag, då selskapet la fram resultata for første kvartal i år.

Oppover gjekk det òg for mellom andre Nordic Semiconductor (+6,3), Telenor (+0,5), Yara International (+0,6) og Norsk Hydro (+2,1) og DNB (+0,9).

For sistnemnde vart det måndag morgon kjent at Finanstilsynet held oppe det varsla gebyret på 400 millionar kroner for brot på kvitvaskingslova. DNB har allereie bokført heile gebyret i rekneskapen for 2020.

Blant dei ti mest omsette aksjane var det berre Nel som fall. Kursen fall 1,1 prosent.

Nordsjøolje vart måndag ettermiddag omsett for 67,58 dollar fatet, ein oppgang på 1,1 prosent.

Ute i Europa dominerte òg oppgangen. I London steig FTSE 100-indeksen 0,2 prosent, medan CAC 40 i Paris og Dax 30 i Frankfurt hadde høvesvis 0,4 og 0,5 prosents oppgang ved 17.30-tida.

