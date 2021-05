Konklusjonen til politiet: Drapsoffer i Moelv-brann døydde av massiv vald

innenriks

Etterforskinga viser at drapet skjedde i ei leilegheit på Gjøvik, og at offeret vart frakta til eit næringsbygg i Moelv, som så vart stukke i brann.

Innlandet politidistrikt antek at motivet for drapshandlinga har samanheng med ein konflikt av økonomisk art mellom dei to personane, men har ikkje klart å bringe full klarheit om kva som utløyste drapshandlinga

– Obduksjonsrapporten av den sikta støttar teorien til politiet om at den sikta starta brannen for deretter å ta livet av seg sjølv, opplyser politiadvokat Nina Helmersen Østvold i ei pressemelding.

Etterforskinga er sluttført, og saka blir oversend Hedmark og Oppland statsadvokatembete for vurdering.

