Kronprinsfamilien stiller i digitalt 17. mai-tog på Minecraft

innenriks

Dermed blir kronprinsfamilien ståande som avatarar på trappa utanfor Skaugum når det digitale toget passerer, skriv Budstikka.

Det er Minecraft-serveren Skogliv som arrangerer 17. mai-toget, som for spelarar frå Asker startar klokka 9.30 og varer cirka eit kvarter.

Toget er ikkje berre for spelarar frå Asker, alle kommunane i landet er inviterte til å vere med – og både spelarar frå Oslo, Trondheim, Bergen og fleire andre kommunar er med på feiringa.

På arrangementet i gruppa på Facebook var 20.000 påmelde allereie før helga. 17. mai i fjor var 9.000 innom det digitale toget i løpet av dagen.

– Vi i 17. mai-komiteen oppmodar til alternative måtar å feire 17. mai på i år òg, og då er eg veldig glad for at det er noko å by på som forhåpentleg mange barn og unge og sikkert mange vaksne kan synast er gøy, seier Asker-ordførar Lene Conradi (H) til avisa.

(©NPK)