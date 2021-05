Medisinsk fagsjef: To meters avstand ikkje alltid nok

innenriks

– Innandørs, særleg viss ein er saman over tid med dårleg ventilasjon, så ser det ut til at sjølv to meters avstand ikkje gir fullgodt vern, sa medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen i Bergen kommune under ein pressekonferanse måndag.

Han påpeika at det er stor forskjell i smittespreiingsrisikoen inne og ute.

– Det betyr ikkje at ein kan gi blaffen i avstandsreglane utandørs. Men utandørs ser det ut til at to meters avstand gir stor tryggleik mot å bli smitta, sa Hansen.

Måndag letta Bergen kommune noko på tiltaka for unge, men smittesituasjonen er framleis uviss i regionen.

Kommunen er bekymra for at tett festing kan føre til smitteauke. Mellom anna vart det meldt om at opp mot 1.000 personar var samla utandørs i Nygårdsparken nær Bergen sentrum i helga.

Hansen oppmoda folk som kan ha utsett seg for smitte, til å teste seg.

– Det gjeld ikkje minst viss du har vore på fest eller annan sosial samankomst der smittevernreglane, særleg avstandsreglane, ikkje har vore overhalde. Då bør du teste deg, sa han.

