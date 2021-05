Ny avgjerd om Oslo-tiltak torsdag

innenriks

– Det er ikkje til å leggje skjul på at det er eit vanvettig press frå alle sektorane om å opne, seier Johansen til Avisa Oslo.

Torsdag denne veka vil byrådet avgjere kva tiltak som skal gjelde i Oslo i tida framover. Førre veke la Oslo fram gjenopningsplanen sin.

Der kjem det fram at restaurantane i byen, kafear og ølkraner kan gjenopnast i trinn to av Oslos gjenopningsplan. Vurderingar om å setje i verk trinn to vil bli gjort denne veka, sa Johansen då han la fram planen.

Han seier no at det ligg an til «nokre spennande veker». Måndag kveld skal byrådet møtast for å diskutere situasjonen.

– Vi har sett på trinna. Det er ikkje sikkert at alt i eitt trinn opnar same dag, seier Johansen.

Ølkranene har vore stengde i eit halvt år i hovudstaden. Butikkar og restaurantar har vore stengde i fleire månader, medan kulturlivet ligg brakk.

Samtidig går smittetala i Oslo stadig nedover. Måndag var det registrert berre 66 nye smittetilfelle, noko som er 45 færre enn snittet den siste veka.

(©NPK)